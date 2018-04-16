Дела сердечные: Когда пора к кардиологу?

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Во всем мире сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти населения. Почему это происходит?

В первую очередь, из-за безответственного отношения людей к своему здоровью, а именно — вредных привычек, игнорирования опасных симптомов и посещений врача. Заведующий кардиологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» Игорь Соин рассказал, как сохранить сердце здоровым на долгие годы

— Игорь Анатольевич, какие симптомы говорят о наличии сердечно-сосудистых заболеваний?

– Первый повод для беспокойства — это загрудинная боль (по передней поверхности грудной клетки) при физических нагрузках. Прислушайтесь к своим ощущениям: боль может отдавать в левую руку, шею или челюсть. Второй «звоночек» — одышка при физических нагрузках. Это одно из проявлений сердечной недостаточности. Третий момент — отеки ног.

В вечерние часы отечность, как правило, увеличивается: за день ходьбы в нижних конечностях скапливается лишняя жидкость.

Отеки же лица, шеи и рук к кардиологическим заболеваниям отношения не имеют. Четвертый симптом — нарушение ритма сердца (аритмия). Неравномерное биение — редкое, частое, с паузами, с замиранием — повод для срочного обращения к врачу-кардиологу. Особого внимания требуют также потеря сознания и повышенное артериальное давление (140/80 мм рт. ст. и выше).

— Как диагностируют сердечно-сосудистые заболевания?

– Всё начинается с врачебного осмотра. Доктор узнает жалобы пациента, измеряет его пульс и давление, а затем назначает необходимые обследования — инструментальные и лабораторные. К инструментальным относятся методы, к которым мы все привыкли, — электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ), при нарушениях сердечного ритма — суточный мониторинг ЭКГ (Холтеровский мониторинг).



Проведение ЭКГ.

Врач также может назначить нагрузочные пробы — велосипед, беговую дорожку, стресс-эхокардиографию. Непрерывная, постепенно возрастающая нагрузка дается для выявления симптомов, указывающих на заболевание сердца. Для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний также применяют коронарографию. Это инвазивная манипуляция, которая необходима для определения состояния сосудов, несущих кровь и кислород к сердцу.

Лабораторные методы (анализ крови, мочи, биохимические обследования) — это подспорье для врача в плане назначения медикаментозной терапии.

Ну и конечно, они хорошо помогают диагностировать инфаркт миокарда.

— Чем опасна артериальная гипертония?

– Диагноз «гипертония» ставится в случае, если зафиксировано повышенное АД при повторных измерениях, причем в разные дни. Это может грозить следующими последствиями:

нарушение работы сердца;

нарушение кровоснабжения мышцы сердца. Это приводит к приступам стенокардии, вызывает появление отеков на ногах, одышку и утомляемость. Все эти симптомы характерны для сердечной недостаточности;

нарушение работы почек;

расстройство памяти и ухудшение зрения;

ускорение развития атеросклероза в аорте, артериях сердца, головного мозга, органов зрения, почек. Атеросклеротические бляшки сужают просвет сосудов, что приводит к развитию ишемической болезни сердца, в том числе — к инфаркту миокарда.

— Каким тонометром лучше измерять давление — ручным или автоматическим?

– Естественно, автоматические тонометры намного проще и удобнее: они сразу измеряют пульс и давление и выводят цифры на экран.

Но некоторые пациенты отмечают, что такие аппараты часто дают неточные показания.

Дело в том, что тонометры должны проходить регулярную поверку, тогда показаниям тонометра можно доверять.

— Какова статистика по развитию заболеваний сердца в Тульской области?

– Могу сказать, что количество наших пациентов не растет. Но рано радоваться: цифра по заболеваемости довольна высокая. И с годами она не спадает.

— С чем связано большое количество сердечных заболеваний?

– Большинство людей смотрят на свое здоровье сквозь пальцы, особенно в молодости. Они думают, что надо идти к врачу лишь тогда, когда что-то болит, доставляет дискомфорт. А между тем, чем раньше обнаружить любое сердечно-сосудистое заболевание, тем проще и эффективнее будет лечение. Каждый человек в обязательном порядке должен проходить профосмотры. В них включен прием терапевта, электрокардиограмма и сдача лабораторных анализов.

Особенно бдительными нужно быть людям, находящимся в группе риска.

Я говорю в первую очередь о тех, кто курит, ведет малоподвижный образ жизни, имеет сахарный диабет, повышенный уровень холестерина и артериального давления. Если человек ведет здоровый образ жизни, занимается умеренными физическими нагрузками, правильно питается и своевременно наблюдается у врача, риск развития заболевания сердца и сосудов снижается в несколько раз.

— Как можно наладить работу сердечно-сосудистой системы с помощью питания?

- Рекомендую сразу забыть о жирных сортах мяса, рыбы, изделиях из слоеного теста, грибных бульонах, копченостях, консервах, кремовых десертах, мороженом, кофе и, конечно, алкоголе.

Перестройте свой рацион питания.

На первое хорошо съесть борщ, свекольник или же вегетарианский суп с картофелем и крупами. Крупы, яичный омлет, нежирные сорта мяса, рыбы и птицы, малосоленый сыр, творог, овощи, салаты с добавлением морепродуктов, вареная колбаса, фрукты — все это вам можно.

— Вы сказали, исключить алкоголь. Но ведь есть мнение, что бокал натурального сухого вина даже полезен для сердца…

- Да, действительно, даже есть исследования, доказывающие это. В средиземноморских странах, где жители регулярно употребляют красное сухое вино, количество сердечно-сосудистых заболеваний меньше, чем везде. Но! Это не значит, что этот напиток надо ввести в свой ежедневный рацион. Кроме того, надо знать меру.

Так, безопасными для здоровья считаются не более 200 мл красного сухого вина в день.

Если не контролировать объемы выпитого, то у вас могут развиться не только сердечно-сосудистые заболевания, но и болезни печени, почек и желудка. Я считаю, врач должен индивидуально оценивать каждого пациента и только потом рекомендовать такое «лечение».

— Как курение отражается на работе сердца, все знают. А что Вы скажете о вейпах (электронных сигаретах)?

– Не важно, каким именно образом вредные вещества поступают в организм, будет ли это сигаретный дым или пар вейпа. Важен сам факт!

Наш организм не предназначен для того, чтобы дышать чужеродными веществами. Это значительно сокращает ресурсы легких, сердца и сосудов.