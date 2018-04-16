Туляки выбрали три лучших магазина спортивных товаров
Итоги народного голосования на Myslo.
С 16 марта по 16 апреля мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие магазины спортивных товаров в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего жители нашего города ходят, чтобы купить лыжи, мячи, гантели и спортивную одежду.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 16 апреля. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Победителем голосования стал магазин «Триал-Спорт» — он набрал 432 голоса!
Второе место и 311 голосов получил магазин «Спорт Лайн».
Третье место и 295 голосов туляки отдали магазину «Спортмастер».
Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание магазина.
Магазины, занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг магазинов спортивных товаров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.