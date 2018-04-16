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Туляки выбрали три лучших магазина спортивных товаров

Туляки выбрали три лучших магазина спортивных товаров

Итоги народного голосования на Myslo.

С 16 марта по 16 апреля мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие магазины спортивных товаров в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего жители нашего города ходят, чтобы купить лыжи, мячи, гантели и спортивную одежду.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 16 апреля. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

 

Победителем голосования стал магазин «Триал-Спорт» — он набрал 432 голоса!

 

Второе место и 311 голосов получил магазин «Спорт Лайн».

 

Третье место и 295 голосов туляки отдали магазину «Спортмастер».

 

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание магазина.

 

 

Магазины, занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг магазинов спортивных товаров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

вчера, в 13:38 +1
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