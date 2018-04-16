Express Battle: Тула стала столицей хип-хопа, паркура и воркаута

Фото Дмитрия Дзюбина.

На фестивале, как обычно, было организовано пять площадок — брейк-данс, паркур, акро-площадка (соревнования по батутному фристайлу), воркаут-баттлы и скетч-баттл (граффити-площадка). В ожидании соревнований мастера каждого стиля весело общались, фотографировались, показывали друг другу фирменные трюки. Территория «Нового поколения» превратилась в одну большую молодежную тусовку.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина участников фестиваля поприветствовала заместитель председателя правительства — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. Она зачитала приветственный адрес главы региона, в котором, в частности, говорилось:

– Express Battle наглядно показывает, насколько уникальна и многогранна современная молодежная культура. Помогать молодым людям развивать свои способности — одна из главных задач для правительства Тульской области. Поэтому мы и дальше будем поддерживать этот фестиваль.

Объявили старт, участники разошлись по своим площадкам. Myslo пообщался с представителями каждого направления и выяснил, насколько в Туле развито экстремальное искусство.

паркур

Воронеж: Анатолий Муратов (слева) и Сергей Ключников

– Я в паркуре уже 11 лет, — рассказывает Анатолий. — Для меня это уже стиль жизни, а не просто хобби, как это было раньше. С помощью паркура я самовыражаюсь, заряжаюсь позитивом и просто поддерживаю себя в хорошей физической форме.

Еще 10 лет назад на улицах было много занимающихся ребят, все хотели показать, насколько они круты, какие трюки умеют выполнять. А сейчас молодежь предпочитает компьютеры спорту. И, к сожалению, мой любимый стиль постепенно сходит на нет. Наверное, просто мода на паркур прошла. Или кто-то, один раз получив травму, испугался вновь рисковать своим здоровьем. Но меня этим не остановить!

Я ломал левую ногу трижды, но все равно знал, ради чего восстанавливаться и возвращаться на родные площадки.

Ради кайфа! После травмы ты по-другому смотришь на свои возможности и просчитываешь каждое движение наперед. Так приобретается опыт.

– Да, Толя прав: действительно, паркур стали забывать, — говорит Сергей. — Но несмотря на это, направление продолжает жить. У нас в Воронеже, например, часто проводят соревнования по паркуру, на которые съезжаются ребята изо всех городов России. Да и Тула, я вижу, в этом преуспевает: на Express Battle я уже в третий раз и очень доволен уровнем участников-конкурентов. Я вижу здесь трюки, на которые решился бы далеко не каждый.

У меня, похвастаюсь, тоже был опыт опасных трюков. Год назад мы с друзьями перепрыгнули с крыши на крышу. Перепад был примерно в два этажа, а длина — 3,5 метра. Было страшно, но это того стоило. Непередаваемые эмоции!

батутный фристайл

Волгореченск (Костромская область): Данила Ермаков

– Волгореченск — небольшой город, батутных секций здесь нет, — говорит Данила. — Примерно пять лет назад, приехав на одно из развлекательных мероприятий в Кострому, я увидел, как ребята прыгают на батутах, какие сальтушки они делают. Воодушевился, влюбился в этот вид спорта с первого взгляда!

Решил: раз у них получается, то и я обязательно должен попробовать.

Сейчас я вырос до уровня соревнований. На Express Battle встретились сильные ребята: это видно и по технике, и по трюкам. Но, думаю, моя фишка — тройное сальто назад — тоже не оставит членов жюри равнодушными.

воркаут

Тула: Евгений Макеев

– 8 лет назад, копаясь в интернете, я наткнулся на американцев, выполняющих немыслимые трюки на брусьях. Тогда я узнал о таком движении, как воркаут, и погрузился в него с головой.

В Туле с воркаутом довольно напряжно — мало занимающихся. Мне кажется, ребята просто не знают о его существовании. Вот в Москве и Рязани уличных спортсменов много, еще больше — на Украине и в Арабских Эмиратах: я часто езжу туда на соревнования.

Представить свою жизнь без воркаута я уже не могу, даже несмотря на большое количество травм. Не так давно был открытый перелом – неправильно выполнил упражнение. А на Express Battle я приехал со сломанным пальцем. Но если думать о последствиях, никогда не сможешь по-настоящему насладиться процессом. А в воркауте это очень важно!

брейк-данс

Тула: Константин Н.

– Мне 31 год, — говорит Константин. — По сути, для соревнований по брейк-дансу я считаюсь возрастным участником. Но я отдал этому направлению 15 лет и уверен: опыт будет помогать, а не мешать. Тем более, я чувствую себя на 18!

Брейк-данс, как и большинство уличных движений, сейчас быстро теряет популярность. Люди не хотят выходить из зоны комфорта и, скорее, предпочтут просмотр фильма экстремальным танцам под музыку. Но есть молодые ребята, на которых лежит ответственность за развитие хип-хопа. Их тренируют те, кто в 90-е и 2000-е повторял движения за телевизионными танцорами. Те, кто пытался прыгнуть выше головы, изучая суперсложные трюки. Те, кто неоднократно получал травмы, но, восстанавливаясь, вновь возвращался к любимому делу… Такие, как я.

скетч-баттл

Тула: Михаил Сутерин

– Граффити — это то, без чего я не могу жить. Конечно, баллончик краски мне намного роднее маркера, но рад, что на Express Battle можно выступить хотя бы так, в мини-формате.

В Туле мое любимое движение умирает. Кто-то повзрослел, устроился на работу, обзавелся семьей, а у кого-то, наоборот, жизнь пошла под откос… Так или иначе, ни у тех, ни у других времени на хобби нет.

Я же нахожу его до сих пор. В Туле за драмтеатром вся стена расписана моими граффити!