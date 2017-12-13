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Эффективное похудение - не миф!

Фото Алексея Пирязева.
Партнерский материал

Эффективное похудение - не миф!

Как избавиться от лишних килограммов, не изнуряя себя диетами и «ночевками» в спортзале? Бариатрический хирург многопрофильной клиники «Л-Мед» Дмитрий Зайцев рассказывает, с чего начинается путь к здоровью.

Зайцев Дмитрий Игоревич - один из ведущих тульских специалистов в своей отрасли, врач-хирург высшей квалификационной категории со стажем работы 28 лет. За его плечами - тысячи бариатрических операций, которые вернули женщинам любовь к своему телу. Мы попросили Дмитрий Зайцева ответить на самые популярные вопросы читателей Myslo. 

Вопрос №1:  Насколько проблема ожирения актуальна. Разве от нее страдает так много людей? 

Вы удивитесь, но да. На рубеже XX-XXI веков ожирение вообще было охарактеризовано ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) как неинфекционная эпидемия: это уже серьезный звоночек! Сегодня ситуация лишь усугубилась: по статистике, избыточным весом страдают свыше 2 млрд. 100 млн. человек в мире, ожирением - около 1 мрлд. 

Что касается России, то лишний вес имеют примерно 50% населения, из них 20% страдают ожирением.

Только представьте: каждый пятый человек в нашей стране сталкивается с этой серьезной проблемой. 

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Вопрос №2: Почему развивается ожирение? 

В развитии ожирения играют роль многие факторы. Среди них: 

  • генетическая предрасположенность;
  • индивидуальные особенности обмена веществ;
  • неправильное питание;
  • малоподвижный образ жизни.

Как бы то ни было, ожирение развивается лишь в том случае, когда поступление питательных веществ в организм превышает его потребности с учетом энергозатрат. 

Помните: это заболевание может появиться в любом возрасте. Нередко ему предшествует стресс (смена профессии, переезд), беременность, наступление менопаузы, эндокринные заболевания. Любое увеличение потребления пищи, а также снижение физической активности предрасполагает к развитию ожирения.

Чтобы вовремя остановить процесс ожирения, немедленно обратитесь к врачу. Сразу настройте себя на то, что восстановление не ограничится лишь подобранными методиками лечения: вам нужно будет полностью пересмотреть свой образ жизни, научиться контролировать себя и выходить из зоны комфорта. 

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Вопрос №3: Чем же опасно ожирение? Быть может, человека устраивает, как он выглядит... 

Ожирение очень опасно для здоровья и даже жизни. Статистика говорит: люди 25-35 лет, страдающие ожирением, умирают в 12 раз чаще своих сверстников с нормальным весом. Увеличение массы тела всего лишь на один килограмм повышает риск смерти на 2% (у людей с 50 до 65 лет). 

Ожирение становится причиной развития многих заболеваний. Среди них:

  • сахарный диабет II типа;
  • артериальная гипертония;
  • развитие заболеваний суставов, позвоночника, вен нижних конечностей, пищеварительного тракта, сексуальных расстройств;
  • развитие сердечно-сосудистых заболеваний;
  • снижение физической и умственной активности, что вызывает выраженный психологический дискомфорт;
  • синдром апноэ во сне (прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд);

Внимание: риск развития всех указанных заболеваний пропорционален избыточной массе тела. И, напротив, по мере похудения человек может рассчитывать на более быстрое излечение, а иногда - на полное исчезновение симптомов болезней, связанных с ожирением. 

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Вопрос №4: Почему многим не помогает консервативное лечение? 

Человек, страдающий ожирением, сначала обращается к врачу терапевтического профиля. Ему назначается консервативное лечение (диета, физические нагрузки, лекарственная терапия, иглорефлексотерапия, психотерапия...).

Но такое лечение имеет достаточно низкий эффект.

Это легко объяснимо. 

Дело в том, что больные тяжелыми формами ожирения трудно поддаются терапевтическому лечению: по мере увеличения массы тела в организме наступают вторичные гормональные изменения, которые, в свою очередь, способствуют дальнейшему развитию заболевания. Вес прибавляется. 

Здесь самая правильная рекомендация - уменьшить потребление калорий и увеличить физическую активность. Но при тяжелых формах ожирения физическая активность дается человеку с большим трудом (боли в суставах, одышка и т.д. не позволяют человеку заниматься физической культурой. В определенный момент пациент становиться заложником своего заболевания, попадая в замкнутый круг, вырваться из которого самостоятельно он уже не в состоянии.

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Даже если у пациента получается добиться снижения массы тела, то удержать вес удается всего лишь около 3% пациентов. Остальные же возвращаются к исходному весу и набирают новые килограммы. 

Вопрос №5: Что же делать в таком случае? 

Когда диета или применение физиотерапевтического лечения не помогают пациенту, он может обратиться к бариатрическому хирургу.

Чем же занимается бариатрическая хирургия? Она занимается оперативным вмешательством с целью изменения метаболизма человека. На сегодняшний день это один из самых эффективных способов в борьбе с ожирением. 

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Вопрос №6: Какие методы бариатрической хирургии существуют? 

Первый метод - установка внутрижелудочного баллона. Применяется у пациентов с небольшим избытком веса, либо у пациентов со сверхожирением для подготовки к следующей, более серьезной, операции. Суть такова: при помощи эндоскопа (специального хирургического устройства, оснащенного камерой) в желудок пациента устанавливается внутрижелудочный баллон. Это позволяет искусственно уменьшить объем желудка. Так пациент приучится потреблять небольшое количество пищи за один прием: он вынужден питаться дробно, маленькими порциями. Баллон обычно устанавливается на 6-8 месяцев. За это время человек теряет 10-20 кг лишнего веса и привыкает питаться правильно. После достижения результата баллон извлекается. Ограничений у пациента с баллоном практически нет, даже приветствуется занятие физической культурой. 

Второй метод - лапароскопическое бандажирование желудка. Он применяется у пациентов с более высокой степенью ожирения. Эндоскопически установленный желудочный бандаж пережимает желудок, разделяя его на две зоны – малый и большой желудок. Пища, заполняя малый желудок, воздействует на рецепторы, которые дают сигнал насыщения в мозг. В процессе лечения врач проводит корректировку степени давления бандажа через порт, находящийся под кожей пациента, добиваясь наиболее эффективного результата. Пациент (как и в случае с установкой внутрижелудочного баллона) вынужден питаться часто и дробно, маленькими порциями. Потеря массы тела у дисциплинированных пациентов достигает более 60 кг.

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Третий метод - лапароскопическая продольная резекция желудка. При этой операции через маленькие проколы делается резекция (удаление) части желудка. Затем врач придает ему форму в виде узкой трубки. Смысл метода - в ограничении потребления пищи, невозможности переедать. Эффект от операции такой же, как и при установке желудочного бандажа. Преимущество – отсутствие необходимости корректировки бандажа. Однако надо понимать: это удаление части органа - более сложная операция.

И, наконец, самые сложные методы, - лапароскопическое гастрошунтирование и билиопанкреатическое шунтирование. Операции применяются только у пациентов с высокой степенью ожирения и сопутствующей патологией (сахарный диабет). Во время операции моделируется малый желудок, между ним и тощей кишкой накладывается соустье, а часть кишечника «выключается» из процесса пищеварения. Таким образом, помимо неспособности переедать, человек получает плохое усвоение жиров и углеводов. Это позволяет пациенту быстро избавиться от избыточной массы. Очень часто после операции значения показателей глюкозы крови приходит в норму. Однако после таких операций пациент вынужден пожизненно получать заместительную медикаментозную терапию и наблюдаться у врача. 

 
Тула, ул. Токарева, 82
+7 (4872) 49-57-57
 
 
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Автор: Вероника Левина, вчера, в 11:31 +2
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