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Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть

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Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть

Санаторий приглашает к себе в декабре и январе отдохнуть от городских забот и поддержать здоровье.

Приезжайте в санаторий «Краинка» на новогодние и рождественские каникулы!

В праздничные дни в санатории вас ждут:

  • Новогодняя ёлка;
  • Концерты, конкурсы с призами;
  • Четырёх — пятиразовое питание (заказное меню);
  • Фито-бар;
  • Рождественские уличные гуляния;
  • Народные гуляния, шашлыки, уха, шаурма, плов, блины, горячий чай;
  • Торговые ряды;
  • Зажигательная дискотека;
  • Настольный теннис, бильярд;
  • Тренажерный зал;
  • Бассейн;
  • Сауна;
  • Лыжи;
  • Экскурсии, пешие и автобусные;
  • Катание на лошадях;
  • Задор, веселье и праздничная атмосфера!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом


Здесь можно заказать новогодний банкет, и в весёлой компании близких или коллег отпраздновать встречу Нового 2018 года.

Заявки на банкет принимаются до 28 декабря.

Стоимость новогоднего банкета: взрослый — 2400 руб., ребёнок — 1200 руб.

«Краинка» ждёт вас и в январе. Приезжайте отдохнуть, провести время на природе,
и поправить здоровье.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Уникальную воду краинских источников используют для лечения различных недугов уже не одну сотню лет. Ещё в 1845 году были открыты её целебные свойства, и построены возле источников купальня с бассейном и печи для подогрева воды. Позже здесь построили гостиницу и санаторий.

Минеральные воды санатория Краинка близкие по составу к водам Пятигорских курортов, которые составляют редкую и очень ценную группу питьевых и наружно применяемых углекислых вод.

Здесь вы сможете пройти косметологические процедуры:

  • Косметический, лифтигновый и антицеллюлитный массаж;
  • Ванны с кристаллами «Легран» (природные соли древнего моря с уникальной формулой);
  • Ингаляции;
  • Аппаратная косметология;
  • Компьютерное исследование организма по методике «Вектор»;
  • Тестирование по методике Р. Фолля.

Грязелечение — ещё одно направление процедур, которые вы сможете попробовать и оценить их лечебный эффект.

Лечебная торфяная грязь курорта «Краинка» относится к редким разновидностям торфов, обладающих ценными лечебными свойствами.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 

В санатории вам предложат для проживания уютные 1−3 местные номера, как эконом-варианта, так и с удобствами — более комфортные.

Впервые в санатории «Краинка» круглогодичные скидки на все услуги и варианты размещения!

Все здания санатория «Краинка» расположены в парковой зоне.

Гости, прибывающие в санаторий на собственном транспорте, смогут припарковать свой автомобиль на платной, круглосуточно охраняемой автостоянке.

В санатории есть всё необходимое для уютного и разнообразного отдыха:

  • Библиотека;
  • Кинотеатр;
  • Столовая;
  • Питьевая галерея (можно пить минеральную воду и набирать её с собой);
  • Прачечная;
  • Пункт проката спортивного инвентаря;
  • Салон красоты;
  • Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном;
  • Фито-бар.

Санаторий «Краинка» ждёт
вас круглый год!

Галерея
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 1
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Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 5
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 6
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 7
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 8
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Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 10
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 11
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Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 13
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 14
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Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 16
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 17
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 18
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 19
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 20
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 21
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 22
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 23
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 24
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 25
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 26
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 27
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Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 29
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 30
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 31
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 32
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 33
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 34
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 35
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 36
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 37
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 38
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 39
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 40
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 41
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 42
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 43
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 44
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 45
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 46
Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть, Фото: 47
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Тульская обл., Суворовский р-он, деревня Краинка

+7 (48763) 5−55−31

+7 (48763) 5−55−33

krainka.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
вчера, в 13:45 +4
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Приезжайте в Краинку праздновать Новый год и отдохнуть
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