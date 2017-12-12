Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть

Санаторий приглашает к себе в декабре и январе отдохнуть от городских забот и поддержать здоровье.

Приезжайте в санаторий «Краинка» на новогодние и рождественские каникулы!

В праздничные дни в санатории вас ждут:

Новогодняя ёлка;

Концерты, конкурсы с призами;

Четырёх — пятиразовое питание (заказное меню);

Фито-бар;

Рождественские уличные гуляния;

Народные гуляния, шашлыки, уха, шаурма, плов, блины, горячий чай;

Торговые ряды;

Зажигательная дискотека;

Настольный теннис, бильярд;

Тренажерный зал;

Бассейн;

Сауна;

Лыжи;

Экскурсии, пешие и автобусные;

Катание на лошадях;

Задор, веселье и праздничная атмосфера!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом



Здесь можно заказать новогодний банкет, и в весёлой компании близких или коллег отпраздновать встречу Нового 2018 года.

Заявки на банкет принимаются до 28 декабря.

Стоимость новогоднего банкета: взрослый — 2400 руб., ребёнок — 1200 руб.

«Краинка» ждёт вас и в январе. Приезжайте отдохнуть, провести время на природе,

и поправить здоровье.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Уникальную воду краинских источников используют для лечения различных недугов уже не одну сотню лет. Ещё в 1845 году были открыты её целебные свойства, и построены возле источников купальня с бассейном и печи для подогрева воды. Позже здесь построили гостиницу и санаторий.

Минеральные воды санатория Краинка близкие по составу к водам Пятигорских курортов, которые составляют редкую и очень ценную группу питьевых и наружно применяемых углекислых вод.

Здесь вы сможете пройти косметологические процедуры:

Косметический, лифтигновый и антицеллюлитный массаж;

Ванны с кристаллами «Легран» (природные соли древнего моря с уникальной формулой);

Ингаляции;

Аппаратная косметология;

Компьютерное исследование организма по методике «Вектор»;

Тестирование по методике Р. Фолля.

Грязелечение — ещё одно направление процедур, которые вы сможете попробовать и оценить их лечебный эффект.

Лечебная торфяная грязь курорта «Краинка» относится к редким разновидностям торфов, обладающих ценными лечебными свойствами.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В санатории вам предложат для проживания уютные 1−3 местные номера, как эконом-варианта, так и с удобствами — более комфортные.

Впервые в санатории «Краинка» круглогодичные скидки на все услуги и варианты размещения!

Все здания санатория «Краинка» расположены в парковой зоне.

Гости, прибывающие в санаторий на собственном транспорте, смогут припарковать свой автомобиль на платной, круглосуточно охраняемой автостоянке.

В санатории есть всё необходимое для уютного и разнообразного отдыха:

Библиотека;

Кинотеатр;

Столовая;

Питьевая галерея (можно пить минеральную воду и набирать её с собой);

Прачечная;

Пункт проката спортивного инвентаря;

Салон красоты;

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном;

Фито-бар.

Санаторий «Краинка» ждёт

вас круглый год!

Тульская обл., Суворовский р-он, деревня Краинка

+7 (48763) 5−55−31

+7 (48763) 5−55−33

krainka.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом