Приезжайте в «Краинку» праздновать Новый год и отдохнуть
Санаторий приглашает к себе в декабре и январе отдохнуть от городских забот и поддержать здоровье.
Приезжайте в санаторий «Краинка» на новогодние и рождественские каникулы!
В праздничные дни в санатории вас ждут:
- Новогодняя ёлка;
- Концерты, конкурсы с призами;
- Четырёх — пятиразовое питание (заказное меню);
- Фито-бар;
- Рождественские уличные гуляния;
- Народные гуляния, шашлыки, уха, шаурма, плов, блины, горячий чай;
- Торговые ряды;
- Зажигательная дискотека;
- Настольный теннис, бильярд;
- Тренажерный зал;
- Бассейн;
- Сауна;
- Лыжи;
- Экскурсии, пешие и автобусные;
- Катание на лошадях;
- Задор, веселье и праздничная атмосфера!
Здесь можно заказать новогодний банкет, и в весёлой компании близких или коллег отпраздновать встречу Нового 2018 года.
Заявки на банкет принимаются до 28 декабря.
Стоимость новогоднего банкета: взрослый — 2400 руб., ребёнок — 1200 руб.
«Краинка» ждёт вас и в январе. Приезжайте отдохнуть, провести время на природе,
и поправить здоровье.
Уникальную воду краинских источников используют для лечения различных недугов уже не одну сотню лет. Ещё в 1845 году были открыты её целебные свойства, и построены возле источников купальня с бассейном и печи для подогрева воды. Позже здесь построили гостиницу и санаторий.
Минеральные воды санатория Краинка близкие по составу к водам Пятигорских курортов, которые составляют редкую и очень ценную группу питьевых и наружно применяемых углекислых вод.
Здесь вы сможете пройти косметологические процедуры:
- Косметический, лифтигновый и антицеллюлитный массаж;
- Ванны с кристаллами «Легран» (природные соли древнего моря с уникальной формулой);
- Ингаляции;
- Аппаратная косметология;
- Компьютерное исследование организма по методике «Вектор»;
- Тестирование по методике Р. Фолля.
Грязелечение — ещё одно направление процедур, которые вы сможете попробовать и оценить их лечебный эффект.
Лечебная торфяная грязь курорта «Краинка» относится к редким разновидностям торфов, обладающих ценными лечебными свойствами.
В санатории вам предложат для проживания уютные 1−3 местные номера, как эконом-варианта, так и с удобствами — более комфортные.
Впервые в санатории «Краинка» круглогодичные скидки на все услуги и варианты размещения!
Все здания санатория «Краинка» расположены в парковой зоне.
Гости, прибывающие в санаторий на собственном транспорте, смогут припарковать свой автомобиль на платной, круглосуточно охраняемой автостоянке.
В санатории есть всё необходимое для уютного и разнообразного отдыха:
- Библиотека;
- Кинотеатр;
- Столовая;
- Питьевая галерея (можно пить минеральную воду и набирать её с собой);
- Прачечная;
- Пункт проката спортивного инвентаря;
- Салон красоты;
- Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном;
- Фито-бар.
Санаторий «Краинка» ждёт
вас круглый год!
Тульская обл., Суворовский р-он, деревня Краинка
+7 (48763) 5−55−31
+7 (48763) 5−55−33