Станьте волшебником и подарите детям подарки

Фото Дмитрия Дзюбина и группы ВК «Необыкновенный Новый год»

Стать волшебником в эти предновогодние дни может каждый. Для этого нужно лишь ваше большое желание, немного свободного времени и маленький подарок, которым вы захотите порадовать ребенка.

Проект «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко!» общественного объединения «Мы вместе» уже объединил десятки семей, воспитывающих особых детей. В группе соцсети ВКонтакте «Необыкновенный Новый год» размещены фотографии детей — совсем маленьких и подростков — которые будут счастливы обрести новых друзей, принять участие в ярком веселом празднике и получить волшебный подарок, который сделает его счастливым.

Елена Москалюк, мама особого ребенка:

Елена Москалюк Акции «Добрые письма Деду Морозу», чью идею мы взяли за основу, уже несколько лет — дети из России, Казахстана, Украины, Белоруссии и других стран подписывают друг другу новогодние открытки, присылают маленькие подарочки. Мы решили позаимствовать эту идею. Но только мы хотим выйти за рамки переписки и устроить большой шумный праздник для наших детей.

Татьяна Вербицкая, мама особого ребенка, координатор проекта:

Татьяна Вербицкая Мы не рекомендуем дарить подарки дороже 2000 рублей. Главное, чтобы ребенок получил именно то, о чем он мечтает. Кстати, нашу идею поддержало правительство Тульской области, разместив ссылку на проект в официальной группе ВК.

По словам организаторов, есть уже 14 «волшебников», готовых сделать сюрприз детям.

Но еще десятки ребятишек верят в чудо и ждут своего «волшебника»!

— Кто-то мечтает поплавать с дельфинами, кто-то — стать футболистом, пожарным, полицейским, — говорит Татьяна Вербицкая. — Но все они ждут праздника, чтобы пришли Дед Мороз со Снегурочкой, чтобы была украшенная елка и мешок с подарками.

Ну, а мамы особых детей, в свою очередь, мечтают о том, чтобы их дети просто были счастливыми.

— Очень хочется сломать стереотипы, — говорит Елена Москалюк. — Первый — что особые дети рождаются только у алкоголиков и наркоманов. Это не так, и слышать такие высказывания нам очень обидно. И второй стереотип — что такие дети должны быть изолированы от общества. Сколько раз мы слышали в разговорах людей: «Ты что, даун?» Это слово используется как ругательство. А ведь ребенок с синдромом Дауна — это больной ребенок и совершенно не объект для насмешек. Мы очень надеемся, что не все туляки поддерживают такую агрессивную позицию в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья.

Создавая свой проект, мы хотели, чтобы не только дети с инвалидностью стали частью этого праздничного волшебства, но и обычные люди, — продолжает Татьяна. — Основная идея именно в том, чтобы каждый, кто найдет в себе желание сотворить маленькое чудо, не просто отправил подарок по почте, а смог передать его ребенку лично. Чтобы он увидел этих детей — талантливых, красивых, открытых и таких искренних. Мы хотим, чтобы все «волшебники» познакомились с необычным миром таких детей, зарядились бы от них стойкостью, жизнелюбием и верой в чудеса. Я убеждена, что общество не должно хорошо относиться к инвалидам — оно должно хорошо относиться к каждому! Только когда мы дойдем до осознания, что каждый человек достоин уважения, понимания, помощи, мы перестанем замечать инвалидов — они станут частью общества.

Мне кажется, что если ты осчастливишь одного-единственного ребенка, то и сам станешь счастливее от осознания того, что ты сделал добро и стал настоящим волшебником. Мы верим, что к Новому году многие дети, нуждающиеся в особом внимании и заботе, благодаря этой акции найдут своих «волшебников».