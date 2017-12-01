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Новогодняя шоу-вечеринка

Новогодняя шоу-вечеринка

17 декабря в кафе «Ёлочка» состоится новогодняя шоу-вечеринка. Вас ждет развлекательная программа, маскарад, Дед Мороз и Снегурочка, улётные танцы, живой вокал, сюрпризы, профессиональная ведущая и выступления творческих людей! Конечно же, вас порадует праздничный стол и доступные цены.

Любые напитки можно принести с собой. Приглашаются гости любого возраста. Бронируйте места заранее по телефону 8−953−424−17−36.

Где и когда?
Ёлочка, кафе
Тула, ул. Первомайская, 13-а
17 декабря 2017, воскресенье
17:00
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