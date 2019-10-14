Арт-проект «Сталкер» продолжает открывать новое. Локацию «Твой выбор» откроет читка пьесы Марты Райцес «Я — кулак. Я — А-н-н-а».

Это история о девочке Ане, которая с рождения лишена возможности слышать. Родители, одноклассники, знакомые относятся к этому по-разному. А что творится в душе у Ани, вы узнаете, побывав на читке.

Пьеса вошла в шорт-лист «Маленькая ремарка» — 2017/18.



Напомним, «Твой выбор» — это пьесы, которые будут предложены зрителю для голосования с последующим воплощением на сцене.

Работа будет проходить в три этапа:

читка (будут представлены по две пьесы в категориях 6+, 12+ и 16+);

эскиз спектакля (набросок спектакля по той пьесе, которую выберет зритель в первом этапе);

полноценная постановка, которая попадёт в постоянный репертуар театра (спектакль по пьесе, выбранной из трёх эскизов).

Вход свободный.