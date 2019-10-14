Я - кулак. Я - А-н-н-а
Арт-проект «Сталкер» продолжает открывать новое. Локацию «Твой выбор» откроет читка пьесы Марты Райцес «Я — кулак. Я — А-н-н-а».
Это история о девочке Ане, которая с рождения лишена возможности слышать. Родители, одноклассники, знакомые относятся к этому по-разному. А что творится в душе у Ани, вы узнаете, побывав на читке.
Пьеса вошла в шорт-лист «Маленькая ремарка» — 2017/18.
Напомним, «Твой выбор» — это пьесы, которые будут предложены зрителю для голосования с последующим воплощением на сцене.
Работа будет проходить в три этапа:
- читка (будут представлены по две пьесы в категориях 6+, 12+ и 16+);
- эскиз спектакля (набросок спектакля по той пьесе, которую выберет зритель в первом этапе);
- полноценная постановка, которая попадёт в постоянный репертуар театра (спектакль по пьесе, выбранной из трёх эскизов).
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
27 октября 2019, воскресенье
16:00
2 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽