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Я - кулак. Я - А-н-н-а

Я - кулак. Я - А-н-н-а

Арт-проект «Сталкер» продолжает открывать новое. Локацию «Твой выбор» откроет читка пьесы Марты Райцес «Я — кулак. Я — А-н-н-а».

Это история о девочке Ане, которая с рождения лишена возможности слышать. Родители, одноклассники, знакомые относятся к этому по-разному. А что творится в душе у Ани, вы узнаете, побывав на читке.
Пьеса вошла в шорт-лист «Маленькая ремарка» — 2017/18.

Напомним, «Твой выбор» — это пьесы, которые будут предложены зрителю для голосования с последующим воплощением на сцене.
Работа будет проходить в три этапа:

  • читка (будут представлены по две пьесы в категориях 6+, 12+ и 16+);
  • эскиз спектакля (набросок спектакля по той пьесе, которую выберет зритель в первом этапе);
  • полноценная постановка, которая попадёт в постоянный репертуар театра (спектакль по пьесе, выбранной из трёх эскизов).

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
27 октября 2019, воскресенье
16:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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