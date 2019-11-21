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Всем, кого касается

Всем, кого касается

Арт-проект «Сталкер» продолжает открывать новое. Локацию «Твой выбор» продолжит читка пьесы Даны Сидерос «Всем, кого касается».

О пьесе:

Действие разворачивается в стенах необычной московской школы, где в одном из старших классов появляются два загадочных ученика — братья, которые общаются друг с другом на особом, понятном только им языке прикосновений.

Лауреат премии «Нова» пермского фестиваля «Словонова» (2013). В 2014 году вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «драматургия» с пьесой «Стена живых».

Об авторе:

Дана Сиде?рос (настоящее имя Мария Викторовна Кустовская) — российская поэтесса, драматург и иллюстратор. Живёт в Москве. С 2005 по 2011 год публиковала в интернете стихи под псевдонимом, не раскрывая настоящего имени и не появляясь на публике. Публикации в периодике этого периода сопровождались вымышленной биографией болгарской поэтессы Дануты Сидерос.

В читке в основном принимают участие студенты 1го и 4го курсов актёрского отделения ТОККиИ.

Напомним, «Твой выбор» — это пьесы, которые будут предложены зрителю для голосования с последующим воплощением на сцене.
Работа будет проходить в три этапа:

  • читка (будут представлены по две пьесы в категориях 6+, 12+ и 16+);
  • эскиз спектакля (набросок спектакля по той пьесе, которую выберет зритель в первом этапе);
  • полноценная постановка, которая попадёт в постоянный репертуар театра (спектакль по пьесе, выбранной из трёх эскизов).

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
24 ноября 2019, воскресенье
17:00
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Касса
Жека (Евгений Григорьев)
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3 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Три желания
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22 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300 ₽
Гитарный калейдоскоп
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17 декабря, вторник 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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