Арт-проект «Сталкер» продолжает открывать новое. Локацию «Твой выбор» продолжит читка пьесы Даны Сидерос «Всем, кого касается».



О пьесе:

Действие разворачивается в стенах необычной московской школы, где в одном из старших классов появляются два загадочных ученика — братья, которые общаются друг с другом на особом, понятном только им языке прикосновений.

Лауреат премии «Нова» пермского фестиваля «Словонова» (2013). В 2014 году вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «драматургия» с пьесой «Стена живых».



Об авторе:

Дана Сиде?рос (настоящее имя Мария Викторовна Кустовская) — российская поэтесса, драматург и иллюстратор. Живёт в Москве. С 2005 по 2011 год публиковала в интернете стихи под псевдонимом, не раскрывая настоящего имени и не появляясь на публике. Публикации в периодике этого периода сопровождались вымышленной биографией болгарской поэтессы Дануты Сидерос.



В читке в основном принимают участие студенты 1го и 4го курсов актёрского отделения ТОККиИ.



Напомним, «Твой выбор» — это пьесы, которые будут предложены зрителю для голосования с последующим воплощением на сцене.

Работа будет проходить в три этапа:

читка (будут представлены по две пьесы в категориях 6+, 12+ и 16+);

эскиз спектакля (набросок спектакля по той пьесе, которую выберет зритель в первом этапе);

полноценная постановка, которая попадёт в постоянный репертуар театра (спектакль по пьесе, выбранной из трёх эскизов).

Вход свободный.