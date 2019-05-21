Вечер современной хореографии
На сцене Тульской филармонии выступит хореографический ансамбль «Ника».
«Вечер современной хореографии» — это итог 25-го, юбилейного творческого сезона. За это время создано более ста спектаклей и миниатюр, через двери студии прошли сотни учеников, работы коллектива были показаны на фестивалях в десятках городов России и зарубежья. Зрителей ждет концерт в двух отделениях, где будут показаны премьерные работы этого года и лучшие и любимые постановки прошлых лет, а также главная работа сезона — спектакль московского хореографа Дарьи Бузовкиной на музыку Игоря Стравинского «Весна. Егэ священное» в обновленной редакции.
Стоимость: 350 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
26 мая 2019, воскресенье
17:00