афиша
афиша
Регистрация
Вечер современной хореографии

Вечер современной хореографии

На сцене Тульской филармонии выступит хореографический ансамбль «Ника».

«Вечер современной хореографии» — это итог 25-го, юбилейного творческого сезона. За это время создано более ста спектаклей и миниатюр, через двери студии прошли сотни учеников, работы коллектива были показаны на фестивалях в десятках городов России и зарубежья. Зрителей ждет концерт в двух отделениях, где будут показаны премьерные работы этого года и лучшие и любимые постановки прошлых лет, а также главная работа сезона — спектакль московского хореографа Дарьи Бузовкиной на музыку Игоря Стравинского «Весна. Егэ священное» в обновленной редакции.

Стоимость: 350 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
26 мая 2019, воскресенье
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.