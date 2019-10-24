В. Маяковский и Л. Брик: больше, чем любовь!
В Доме-музее
Актриса Тульского академического театра драмы, киноактриса Инна Тарада является автором литературно-музыкальных моноспектаклей, посвященных жизни и творчеству русских классиков, поэтов Серебряного века. Она проводит целое исследование, опираясь на воспоминания современников, письма и дневниковые записи классиков, изучает творчество и критическую литературу.
Стоимость: 200 р.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
26 октября 2019, суббота
16:00
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 ноября, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 300 ₽