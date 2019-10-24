В Доме-музее В. В. Вересаева состоится моноспектакль Инны Тарады «В. Маяковский и Л. Брик: больше, чем любовь!». Он рассказывает историю любви этой знаменитой пары. Он основан на воспоминаниях и письмах Лили Брик, а также на творчестве Владимира Маяковского.

Актриса Тульского академического театра драмы, киноактриса Инна Тарада является автором литературно-музыкальных моноспектаклей, посвященных жизни и творчеству русских классиков, поэтов Серебряного века. Она проводит целое исследование, опираясь на воспоминания современников, письма и дневниковые записи классиков, изучает творчество и критическую литературу.

Стоимость: 200 р.