В театрально-концертном центре «Эрмитаж» пройдет премьера лирической драмы «Стулья» по пьесе Эжена Ионеско.

Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить своё Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…

«Стулья» — история о любви и одиночестве, в постановке Сергея Мазанова пронизанная светлой печалью, призывающая каждого задуматься — так ли важно что-то доказывать миру, если у вас есть большая любовь.

Стоимость: 300−500 р.