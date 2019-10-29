Стулья
В театрально-концертном центре «Эрмитаж» пройдет премьера лирической драмы «Стулья» по пьесе Эжена Ионеско.
Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить своё Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…
«Стулья» — история о любви и одиночестве, в постановке Сергея Мазанова пронизанная светлой печалью, призывающая каждого задуматься — так ли важно что-то доказывать миру, если у вас есть большая любовь.
Стоимость: 300−500 р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
2 ноября 2019, суббота
19:00
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽