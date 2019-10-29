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Стулья

Стулья

В театрально-концертном центре «Эрмитаж» пройдет премьера лирической драмы «Стулья» по пьесе Эжена Ионеско.

Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить своё Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…

«Стулья» — история о любви и одиночестве, в постановке Сергея Мазанова пронизанная светлой печалью, призывающая каждого задуматься — так ли важно что-то доказывать миру, если у вас есть большая любовь.

Стоимость: 300−500 р.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
2 ноября 2019, суббота
19:00
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