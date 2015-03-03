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Школа соблазна

Школа соблазна

Спектакль Новомосковского филиала, премьера сезона.

Встречаясь по воскресеньям в парке, гуляя с детьми и внуками, женщины охотно делятся своим жизненным опытом, и положительным, и отрицательным. С учетом прожитых в браке лет, каждая готова поведать подругам проверенные рецепты сохранения личного счастья, либо способы, как это счастье обрести. В ходе обсуждения семейных проблем рождается история, в которую оказываются замешаны все героини этих встреч, их мужья и любовники.

Режиссер — Засл. арт. Республики Беларусь Виктор Чепелев
Художник — Наталья Агарёва
Балетмейстер — Марина Макарова
Музыкальное оформление — Максим Морозов

В спектакле заняты артисты:

  • Алла — Марина Лагутина
  • Соня — Ирина Товологина
  • Кира — Наталья Илецкая
  • Артём — Максим Казанцев
  • Миша — Алексей Яблонский
  • Стас — Максим Игнатов
  • Фатима — Екатерина Комендантова
Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
29 апреля 2017, суббота
18:00
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