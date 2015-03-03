Школа соблазна

Спектакль Новомосковского филиала, премьера сезона.

Встречаясь по воскресеньям в парке, гуляя с детьми и внуками, женщины охотно делятся своим жизненным опытом, и положительным, и отрицательным. С учетом прожитых в браке лет, каждая готова поведать подругам проверенные рецепты сохранения личного счастья, либо способы, как это счастье обрести. В ходе обсуждения семейных проблем рождается история, в которую оказываются замешаны все героини этих встреч, их мужья и любовники.

Режиссер — Засл. арт. Республики Беларусь Виктор Чепелев

Художник — Наталья Агарёва

Балетмейстер — Марина Макарова

Музыкальное оформление — Максим Морозов

В спектакле заняты артисты: