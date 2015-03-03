Школа соблазна
Спектакль Новомосковского филиала, премьера сезона.
Встречаясь по воскресеньям в парке, гуляя с детьми и внуками, женщины охотно делятся своим жизненным опытом, и положительным, и отрицательным. С учетом прожитых в браке лет, каждая готова поведать подругам проверенные рецепты сохранения личного счастья, либо способы, как это счастье обрести. В ходе обсуждения семейных проблем рождается история, в которую оказываются замешаны все героини этих встреч, их мужья и любовники.
Режиссер — Засл. арт. Республики Беларусь Виктор Чепелев
Художник — Наталья Агарёва
Балетмейстер — Марина Макарова
Музыкальное оформление — Максим Морозов
В спектакле заняты артисты:
- Алла — Марина Лагутина
- Соня — Ирина Товологина
- Кира — Наталья Илецкая
- Артём — Максим Казанцев
- Миша — Алексей Яблонский
- Стас — Максим Игнатов
- Фатима — Екатерина Комендантова
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
29 апреля 2017, суббота
18:00