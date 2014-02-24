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Школа соблазна

Школа соблазна

Гастроли Рязанского государственного ордена «Знак Почета» театра драмы.

Автор комедии Валентин Азерников, режиссер-постановщик – Марина Есенина. Как за двенадцать дней из любовника сделать мужа? Как правильно себя «позиционировать» в отношениях с мужчиной, особенно на самой ответственной и самой зыбкой фазе – на стадии перехода романа в брак. Именно эти проблемы и решают героини в течение всего спектакля.

Каждое воскресенье молодые бабушки Соня (Наталья Моргуненко) и Алла (Татьяна Петрова) приходят в сквер погулять с внуками и обсудить личные дела. Вместе с бабушками гуляет недавно родившая молчаливая Кира (Анна Демушкина). У Сони есть любовник, который никак не решится уйти от жены. Дело в свои руки решает взять подруга постарше, Алла. Она учит Соню, как за 12 дней заставить любовника пойти в ЗАГС. Алла дает Соне два главных совета, которые она успешно применяет на практике.

Яркой деталью этого спектакля стала современная музыкальная аранжировка: «Шоколадный заяц» (Пьер Нарцис), «Курю» (Ваенга), «Он будет мой» (Верка Сердючка) и другие.

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