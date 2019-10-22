Ромео и Джульетта
Чувашский театр юного зрителя имени Сеспеля представит на тульской сцене мюзикл «Ромео и Джульетта».
Вражда двух кланов, двух семейств Капулетти и Монтекки, завершается небесной карой за ненависть и злобу. Две равно уважаемых семьи, «где встречают нас событья, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитья. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни».
Стоимость: 150−400 р.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
24 октября 2019, четверг
16:00
24 октября 2019, четверг
19:00
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
27 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 350-400 ₽