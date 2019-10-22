Чувашский театр юного зрителя имени Сеспеля представит на тульской сцене мюзикл «Ромео и Джульетта».

Вражда двух кланов, двух семейств Капулетти и Монтекки, завершается небесной карой за ненависть и злобу. Две равно уважаемых семьи, «где встречают нас событья, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитья. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни».

Стоимость: 150−400 р.