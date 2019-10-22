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Ромео и Джульетта

Ромео и Джульетта

Чувашский театр юного зрителя имени Сеспеля представит на тульской сцене мюзикл «Ромео и Джульетта».

Вражда двух кланов, двух семейств Капулетти и Монтекки, завершается небесной карой за ненависть и злобу. Две равно уважаемых семьи, «где встречают нас событья, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитья. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни».

Стоимость: 150−400 р.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
24 октября 2019, четверг
16:00
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24 октября 2019, четверг
19:00
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Дельфин
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9 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Звёзды дискотек 90-х
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20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Аффинаж
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5 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
RAVE MUST GO ON при участии группы «ДЕТИ»
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26 октября, суббота 19:00
Hardy Bar
 ₽  Билеты: 600 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Биг-бенд Губернаторского духового оркестра
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27 октября, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 350-400 ₽
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