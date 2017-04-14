Принц и нищий

Режиссер-постановщик — Нина Григорьева.

Художник-постановщик — Егор Федоричев.

Музыкальное оформление — Максим Морозов.

Молодой принц, наследник английского престола, желая «немного поразвлечься», меняется местами с похожим на него как две капли воды нищим. Очень скоро принц понимает, что жизнь бедного мальчика из трущоб совсем не так беззаботна, как он себе представлял, однако совершить обратное «превращение» оказывается не так-то просто. Принцу предстоит взглянуть изнутри на свое королевство и заново заслужить уважение своих подданных, на этот раз поступками, а не происхождением.

Действующие лица и исполнители: