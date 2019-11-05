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Приключения 13 чемоданчиков

Приключения 13 чемоданчиков

В Тульском государственном театре кукол покажут комедийный спектакль, который в равной степени будет интересным и детям и взрослым. Забавная история в семи главах в постановке А. Арфенова.

Стоимость: 250 -400 р.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
28 ноября 2019, четверг
11:00
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Касса
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 540 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Алена Швец
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16 декабря, понедельник 19:30
Backstage club
 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
Хочу купить вашего мужа
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1275 ₽
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