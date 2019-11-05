Приключения 13 чемоданчиков
В Тульском государственном театре кукол покажут комедийный спектакль, который в равной степени будет интересным и детям и взрослым. Забавная история в семи главах в постановке А. Арфенова.
Стоимость: 250 -400 р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 62
28 ноября 2019, четверг
11:00
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 540 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
16 декабря, понедельник 19:30
₽ Билеты: 800-2500 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 750-1275 ₽