Плохие парни
В Театрально-концертном центре покажут премьеру типично британской комедия в 2-х действиях по мотивам пьесы Рэя Куни «Плохие парни».
Семья Тома и Линды Кервуд ждет в гости некую миссис Поттер, которая решит, достойны ли Кервуды стать приемными родителями. И все было бы хорошо — пара вполне готова к ответственному визиту, если бы не два безбашенных брата Тома — Дик и Гарри, которые превращают мирную семейную жизнь в криминальный детектив.
Стоимость: 400−500 р. Информация и бронирование билетов: 71−67−68.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
7 ноября 2019, четверг
19:00
1 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 ноября, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 300 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
7 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
9 ноября, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽