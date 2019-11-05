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Плохие парни

Плохие парни

В Театрально-концертном центре покажут премьеру типично британской комедия в 2-х действиях по мотивам пьесы Рэя Куни «Плохие парни».

Семья Тома и Линды Кервуд ждет в гости некую миссис Поттер, которая решит, достойны ли Кервуды стать приемными родителями. И все было бы хорошо — пара вполне готова к ответственному визиту, если бы не два безбашенных брата Тома — Дик и Гарри, которые превращают мирную семейную жизнь в криминальный детектив.

Стоимость: 400−500 р. Информация и бронирование билетов: 71−67−68.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
7 ноября 2019, четверг
19:00
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