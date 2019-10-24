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Острова любви

Острова любви

В Тульском музее изобразительных искусств пройдет творческий вечер Инны Тарады и Владимира Милова «Острова любви».

Литературно-музыкальная композиция составлена по произведениям тульского поэта и писателя Владимира Милова при участии актрисы Тульского академического театра драмы Инны Тарады. Милов познакомит слушателей со своей любовной лирикой, в том числе и миниатюрной поэмой «Памяти Галины Бениславской» — личного секретаря Сергея Есенина. Тарада прочтёт два монолога: «Я вам пишу» и «Танец смерти во имя любви». Приходите и подарите себе и близким вечер поэзии!

Стоимость: 300 руб./чел.- взрослый; 200 руб./чел. — пенсионеры и студенты; 100 руб./чел.- дети (с 12 до 16 лет)

Где и когда?
Тульский музей изобразительных искусств
27 октября 2019, воскресенье
15:00
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Касса
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