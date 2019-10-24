Острова любви
В Тульском музее изобразительных искусств пройдет творческий вечер Инны Тарады и Владимира Милова «Острова любви».
Литературно-музыкальная композиция составлена по произведениям тульского поэта и писателя Владимира Милова при участии актрисы Тульского академического театра драмы Инны Тарады. Милов познакомит слушателей со своей любовной лирикой, в том числе и миниатюрной поэмой «Памяти Галины Бениславской» — личного секретаря Сергея Есенина. Тарада прочтёт два монолога: «Я вам пишу» и «Танец смерти во имя любви». Приходите и подарите себе и близким вечер поэзии!
Стоимость: 300 руб./чел.- взрослый; 200 руб./чел. — пенсионеры и студенты; 100 руб./чел.- дети (с 12 до 16 лет)
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
27 октября 2019, воскресенье
15:00
2 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽