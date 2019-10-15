Новый сезон театра «Барабан»

26 октября на «Октаве» пройдет запуск нового сезона тульской независимой театральной компании «Барабан».

Новой площадкой «Барабана» станет просторное отдельное помещение во дворе кластера. На открытии будут показаны сразу несколько работ, сделанных в 2019 году:

«Купание запрещено»

«Сказ о том, как монах-хипстер к Герману Грефу ходил»

«When the party’s over»

выставку «Около семи портретов»

Проект начал сотрудничать с кластером сразу после открытия «Октавы»: уже в 2018 году «Барабан» поставил в Музее станка первый городской документальный спектакль «Радиозавод. Голоса» на основе интервью с рабочими завода «Октава», детский спектакль-квест «Мальчик, который потерял голос», театральную читку «Нюрнберг 48». В 2019 году «Барабан» стал полноценным резидентом «Октавы», и свой новый сезон открывает уже в кластере.

Вход свободный.