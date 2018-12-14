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Любовь@ru

Любовь@ru

Сегодня знакомство по интернету — дело обыденное. Миллионы одиноких людей ищут свои половинки в самых различных социальных сетях. Письма и фото, репосты и лайки летят по всему миру от виртуально знакомых друг с другом людей в поисках счастья и любви.


Герои спектакля «Любовь@.RU» долго общались в интернет-сетях, пока, наконец-то, не решились познакомиться лично. Успешная бизнес-вумен в сфере недвижимости и известный врач — пластический хирург, — разве они не созданы друг для друга?


В ролях: Марат Башаров, Анна Банщикова
Автор — Леон Агулянский
Режиссер — Роман Самгин
Художник — Максим Обрезков
Балетмейстер — Рамуне Ходоркайте

Дополнительная информация по тел.: 79−03−86 и 8 (905)621−31−61

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
5 марта 2019, вторник
18:30
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