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Лорка. Сны

Лорка. Сны

На сцене Городского концертного зала театр-студия «Мюсли» играет фантасмагорию «Лорка. Сны» по мотивам пьесы Федерико Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба»!

Спектакль представляет собой фантасмагорические сны об Испании, горячий ветер и виноградные гроздья, судьба и страсть, фламенко и космический холод.

«Кровавая свадьба» — это Ромео и Джульетта по-испански, история двух враждующих семейств, пронизанная страстью, горечью и дроботом каблуков в танце фламенко. Спектакль «Лорка. Сны» (режиссёр — Людмила Кацеро) — это фантасмагорические сны об Испании, горячий ветер и виноградные гроздья, судьба и страсть, фламенко и космический холод. Спектакль уже игрался на тульской сцене в 2016 году, но сейчас зрителей ждёт полностью обновлённая версия, с другим актёрским составом и существенными изменениями в режиссуре, так что нынешний показ с полным правом можно назвать премьерным.

Спектакль награждён призом «За лучшее художественное решение» и номинирован на награды «Лучшая женская роль» и «Лучшая режиссура» на XI Международном театральном фестивале «Amannay» в Марокко.

Стоимость: 300 р.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
22 апреля 2019, понедельник
19:00
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