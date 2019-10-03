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Ирландское шоу Dulaman — Voice Of The Celts

Ирландское шоу Dulaman — Voice Of The Celts

На сцене Тульского областного центра молодежи состоится 90-минутная ирландская феерия, которая отправит зрителя в увлекательное путешествие по культуре и истории Ирландии, с фольклорными звуками и мощной хореографией. Здесь сливаются воедино волшебная музыка, потрясающий вокал и страстные танцы. Как в свое время группа Gregorian трансформировала рок-хиты через призму грегорианских хоралов, так Dulaman, со всей своей кельтской страстью, вносит невероятную свежесть в популярные шлягеры, заставляя Дитера Болена признать, что «нельзя сделать это лучше, чем они!» Где бы они не выступали, публика в переполненных залах аплодирует им стоя, а фееричное представление всегда оставляет желание увидеть шоу снова и снова.

Dulaman — ирландское шоу, названное западной прессой в 2018 году «лучшим танцевальным шоу со времен Riverdance», впервые выступит в России в рамках мирового тура.

Продюсером группы стал легендарный Дитер Болен из Modern Talking. Своим именем постановка Dulaman (в переводе — «морские водоросли») обязана классическому хиту ирландского фолк-рока в исполнении легендарных артистов Clannad и Enya.

Шоу, объединившее вокал, музыку и танцы, увлекает зрителя в путешествие по истории и культуре Ирландии, в котором вместе с традиционными кельтскими песнями Irish Rover, Greensleeves, Whiskey In The Jar, Auld Lang Syne и фолк-гимнами You Raise Me Up и Mull Of Kintyre, особый восторг вызывает исполнение в стиле кроссовер ирландских версий золотых хитов Modern Talking: Cheri Cheri Lady, Brother Louie, You’re My Heart.

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Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
28 ноября 2019, четверг
19:00
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Касса
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 540 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Алена Швец
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16 декабря, понедельник 19:30
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 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
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5 декабря, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 750-1275 ₽
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