Ирландское шоу Dulaman — Voice Of The Celts

На сцене Тульского областного центра молодежи состоится 90-минутная ирландская феерия, которая отправит зрителя в увлекательное путешествие по культуре и истории Ирландии, с фольклорными звуками и мощной хореографией. Здесь сливаются воедино волшебная музыка, потрясающий вокал и страстные танцы. Как в свое время группа Gregorian трансформировала рок-хиты через призму грегорианских хоралов, так Dulaman, со всей своей кельтской страстью, вносит невероятную свежесть в популярные шлягеры, заставляя Дитера Болена признать, что «нельзя сделать это лучше, чем они!» Где бы они не выступали, публика в переполненных залах аплодирует им стоя, а фееричное представление всегда оставляет желание увидеть шоу снова и снова.

Dulaman — ирландское шоу, названное западной прессой в 2018 году «лучшим танцевальным шоу со времен Riverdance», впервые выступит в России в рамках мирового тура.

Продюсером группы стал легендарный Дитер Болен из Modern Talking. Своим именем постановка Dulaman (в переводе — «морские водоросли») обязана классическому хиту ирландского фолк-рока в исполнении легендарных артистов Clannad и Enya.

Шоу, объединившее вокал, музыку и танцы, увлекает зрителя в путешествие по истории и культуре Ирландии, в котором вместе с традиционными кельтскими песнями Irish Rover, Greensleeves, Whiskey In The Jar, Auld Lang Syne и фолк-гимнами You Raise Me Up и Mull Of Kintyre, особый восторг вызывает исполнение в стиле кроссовер ирландских версий золотых хитов Modern Talking: Cheri Cheri Lady, Brother Louie, You’re My Heart.