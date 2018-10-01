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Гастроли: Сказка о любви

Гастроли: Сказка о любви

Самарский теар драмы «Камерная сцена» в рамках своих гастролей представит тульским зрителям спектакль по мотивам знаменитой притчи Г.-Х. Андерсена «Русалочка».

Это взрослая история, и спектакль тоже для взрослых. Театр размышляет о любви и обнаруживает, что понять ее невозможно. Почему любовь приходит и куда она исчезает? Кто виноват в ее исчезновении? Неразрешимые вопросы. На сцене лирика соседствует с комедией, легкая грусть — с веселой музыкой и театральными шутками. А чего, собственно, грустить? Любовь уходит. Да здравствует любовь! Спектакль удостоен премии «За лучшую режиссуру» на фестивале «Виват, театр!» (Тамбов, 2012).

 

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
11 октября 2018, четверг
11:00
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