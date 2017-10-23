СамоВар Трефен 2018
Rolling Anarchy и motolulka.ru представляют мотослёт «СамоВар Трефен 2018» с программой «Вторая Зимняя Мотоолимпиада».
Олимпийские игры — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года, и «СамоВар Трефен 2018» станет особенным для владельцев мотоциклов с люлькой.
Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах: драгрейсинг, кольцевая гонка по внедорожью, скайоринг, царь горы.
Где и когда?
Грицовский, Венёвский район
16 февраля 2018, пятница
09:00