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СамоВар Трефен 2018

СамоВар Трефен 2018

Rolling Anarchy и motolulka.ru представляют мотослёт «СамоВар Трефен 2018» с программой «Вторая Зимняя Мотоолимпиада».

Олимпийские игры — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года, и «СамоВар Трефен 2018» станет особенным для владельцев мотоциклов с люлькой.

Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах: драгрейсинг, кольцевая гонка по внедорожью, скайоринг, царь горы.

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Где и когда?
Грызловский разрез
Грицовский, Венёвский район
16 февраля 2018, пятница
09:00
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