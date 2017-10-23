Rolling Anarchy и motolulka.ru представляют мотослёт «СамоВар Трефен 2018» с программой «Вторая Зимняя Мотоолимпиада».

Олимпийские игры — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года, и «СамоВар Трефен 2018» станет особенным для владельцев мотоциклов с люлькой.

Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах: драгрейсинг, кольцевая гонка по внедорожью, скайоринг, царь горы.

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