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Первенство Тульской области среди ветеранов

Первенство Тульской области среди ветеранов

Личные соревнования в дисциплине кросс среди мужчин и женщин в возрастной категории 10-70 лет.

Участники будут соревноваться в трех видах:

  • 10 июня. Кросс – спринт.

С 9-30 до 10-30- комиссия по допуску участников.

11-00- раздельный старт участников Первенства.

12-00 - 13-00-  старт групп Open (свободный).

  • 11 июня. Кросс – классика.

11-00- раздельный старт участников Первенства.

12-00 - 13-00-  старт групп Open (свободный).

  • 12 июня. Кросс – выбор.

11-00- раздельный старт участников Первенства.

12-00 - 13-00-  старт групп  Open (свободный).

 Вход свободный

Где и когда?
поселок Косая Гора
поселок Косая Гора, Привокзальный район
10 июня 2018, воскресенье
11:00
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11 июня 2018, понедельник
11:00
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12 июня 2018, вторник
11:00
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