Первенство Тульской области среди ветеранов

Личные соревнования в дисциплине кросс среди мужчин и женщин в возрастной категории 10-70 лет.

Участники будут соревноваться в трех видах:

10 июня. Кросс – спринт.

С 9-30 до 10-30- комиссия по допуску участников.



11-00- раздельный старт участников Первенства.



12-00 - 13-00- старт групп Open (свободный).

11 июня. Кросс – классика.

11-00- раздельный старт участников Первенства.



12-00 - 13-00- старт групп Open (свободный).

12 июня. Кросс – выбор.

11-00- раздельный старт участников Первенства.



12-00 - 13-00- старт групп Open (свободный).



Вход свободный