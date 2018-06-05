Первенство Тульской области среди ветеранов
Личные соревнования в дисциплине кросс среди мужчин и женщин в возрастной категории 10-70 лет.
Участники будут соревноваться в трех видах:
- 10 июня. Кросс – спринт.
С 9-30 до 10-30- комиссия по допуску участников.
11-00- раздельный старт участников Первенства.
12-00 - 13-00- старт групп Open (свободный).
- 11 июня. Кросс – классика.
11-00- раздельный старт участников Первенства.
12-00 - 13-00- старт групп Open (свободный).
- 12 июня. Кросс – выбор.
11-00- раздельный старт участников Первенства.
12-00 - 13-00- старт групп Open (свободный).
Вход свободный
Где и когда?
поселок Косая Гора, Привокзальный район
10 июня 2018, воскресенье
11:00
11 июня 2018, понедельник
11:00
12 июня 2018, вторник
11:00