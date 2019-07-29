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Оранжевый мяч

Оранжевый мяч

На центральной площади Тулы пройдут Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2019».

Соревнования проводятся среди следующих возрастных категорий:

  • юноши и девушки 2007 г. р. и младше;
  • юниоры и юниорки 2001−2004 г. р.;
  • мужчины и женщины 2000 г. р и старше.

Состав команды: 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).

Турнир проходит при поддержке Комитета Тульской области по спорту.
Организатором являются Тульская областная федерация баскетбола.

Начало регистрации участников в 09.00.

Вход свободный.

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
10 августа 2019, суббота
10:00
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