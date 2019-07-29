Оранжевый мяч
На центральной площади Тулы пройдут Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2019».
Соревнования проводятся среди следующих возрастных категорий:
- юноши и девушки 2007 г. р. и младше;
- юниоры и юниорки 2001−2004 г. р.;
- мужчины и женщины 2000 г. р и старше.
Состав команды: 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).
Турнир проходит при поддержке Комитета Тульской области по спорту.
Организатором являются Тульская областная федерация баскетбола.
Начало регистрации участников в 09.00.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, площадь Ленина
10 августа 2019, суббота
10:00