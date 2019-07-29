На центральной площади Тулы пройдут Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2019».

Соревнования проводятся среди следующих возрастных категорий:

юноши и девушки 2007 г. р. и младше;

юниоры и юниорки 2001−2004 г. р.;

мужчины и женщины 2000 г. р и старше.

Состав команды: 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).



Турнир проходит при поддержке Комитета Тульской области по спорту.

Организатором являются Тульская областная федерация баскетбола.

Начало регистрации участников в 09.00.

Вход свободный.