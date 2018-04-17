Майская многодневка
с 28 апреля по 2 мая состоится Чемпионат и первенство Центрального федерального округа, 50-е массовые соревнования «Майская многодневка» в личном зачете.
В программе соревнований:
- Кросс
- Классика Кросс
- Многодневный Кросс
- Классика
-
Общий старт
Для участия необходимо оставить заявку на сайте
В соревнованиях могут принять участие спортсмены:
Мужчины, Женщины – 1999 г.р. и старше;
Юноши, девушки(до 19 лет)-2000-2001г.р.;
Юноши, девушки (до 17лет)-2002-2003г.р.;
Юноши, девушки(до 15 лет)-2004-2006г.р.
Вход свободный.
Где и когда?
28 апреля 2018, суббота
15:00
29 апреля 2018, воскресенье
08:00
29 апреля 2018, воскресенье
14:00
29 апреля 2018, воскресенье
19:00
29 апреля 2018, воскресенье
20:00
30 апреля 2018, понедельник
11:00
30 апреля 2018, понедельник
19:00
30 апреля 2018, понедельник
20:00
1 мая 2018, вторник
11:00
1 мая 2018, вторник
14:00