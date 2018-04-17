с 28 апреля по 2 мая состоится Чемпионат и первенство Центрального федерального округа, 50-е массовые соревнования «Майская многодневка» в личном зачете.

В программе соревнований:

Кросс

Классика Кросс

Многодневный Кросс

Классика

Общий старт



Для участия необходимо оставить заявку на сайте

В соревнованиях могут принять участие спортсмены:

Мужчины, Женщины – 1999 г.р. и старше;

Юноши, девушки(до 19 лет)-2000-2001г.р.;

Юноши, девушки (до 17лет)-2002-2003г.р.;

Юноши, девушки(до 15 лет)-2004-2006г.р.

Вход свободный.



