«Ночь музеев» в отделении Банка России

Увидеть «петеньки», «катеньки», «мотыльки» и «чайковки» (так назывались деньги, когда-то давным-давно имевшие хождение в России), старинные монеты, ознакомиться с уникальными историческими экспонатами, которым уже более века, можно, посетив Тульское отделение Банка России 18 мая. В эти дни по всей России проводится «Ночь музеев» (или «Ночь в музее»), а 18 мая отмечается Международный день музеев. Экспозиция открыта с 10:00 до 19:00.



Экскурсантам расскажут об истории возникновения банковского дела в Тульской губернии, о жизни служащих Госбанка XIX века (сейчас, например, немногие знают, что в те далекие годы рядовые сотрудники не могли даже жениться без разрешения управляющего). Также гостям представится возможность заглянуть в вековой сейф-сундук, увидеть счетную технику и даже сфотографировать уникальные экспонаты: самую старинную монету в коллекции музейного фонда отделения и банкноту номиналом 1 миллиард немецких марок 1923 года выпуска. Дети смогут посмотреть мультфильмы об истории денег и разгадать финансовые ребусы.