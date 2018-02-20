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Музейный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества

Музейный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества

По сложившейся традиции торжества музей оружия будет принимать на бесплатной основе ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащих, суворовцев и кадет.

Праздник откроется показом фильма, посвященного героическим страницам российской истории и истории оружейного производства в Туле. Под сводами торжественного «шлема» примут присягу юные воспитанники военно-патриотического клуба «Тайфун».

С 13.00 до 17.00 на многочисленных площадках музея будут проходить военно-патриотические программы.

На интерактивных площадках и игровых зонах музея посетители смогут подержать в руках легендарные образцы российского стрелкового оружия, выполнить условные боевые задачи в подлинной кабине вертолета Ми-8, произвести выстрел из тренажерного комплекса «Корнет», поупражняться в спортивной стендовой стрельбе и фотоохоте.

Голографическая витрина «Солдат будущего» представит тенденции в развитии вооружения и экипировки солдат XXI века, а объемно-пространственный комплекс «Конструкторское бюро» позволит узнать о разработках тульских оружейников, поразивших весь мир.

Будущие защитники Отечества продемонстрируют свои знания истории родной страны и готовности сохранить и приумножить традиции российского воинства.
 

23 февраля оба здания музея оружия (здание-«шлем» и здание на территории Тульского кремля) работают до 20.00 (касса до 19.00).   

Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
23 февраля 2018, пятница
11:30
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