Музейный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества

По сложившейся традиции торжества музей оружия будет принимать на бесплатной основе ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащих, суворовцев и кадет.



Праздник откроется показом фильма, посвященного героическим страницам российской истории и истории оружейного производства в Туле. Под сводами торжественного «шлема» примут присягу юные воспитанники военно-патриотического клуба «Тайфун».



С 13.00 до 17.00 на многочисленных площадках музея будут проходить военно-патриотические программы.



На интерактивных площадках и игровых зонах музея посетители смогут подержать в руках легендарные образцы российского стрелкового оружия, выполнить условные боевые задачи в подлинной кабине вертолета Ми-8, произвести выстрел из тренажерного комплекса «Корнет», поупражняться в спортивной стендовой стрельбе и фотоохоте.



Голографическая витрина «Солдат будущего» представит тенденции в развитии вооружения и экипировки солдат XXI века, а объемно-пространственный комплекс «Конструкторское бюро» позволит узнать о разработках тульских оружейников, поразивших весь мир.



Будущие защитники Отечества продемонстрируют свои знания истории родной страны и готовности сохранить и приумножить традиции российского воинства.



23 февраля оба здания музея оружия (здание-«шлем» и здание на территории Тульского кремля) работают до 20.00 (касса до 19.00).