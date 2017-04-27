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Зоопарк в моём багаже

Зоопарк в моём багаже

Первые праздничные майские выходные сотрудники экзотариума решили посвятить известному натуралисту, писателю, основателю Фонда охраны дикой природы Джеральду Дарреллу. Ему принадлежит идея разведении редких и исчезающих видов животных в условиях зоопарка с целью дальнейшего расселения их в местах естественного обитания.

В настоящее время эта идея стала общепринятой научной концепцией. Из-под его пера вышли почти четыре десятка книг о дикой природе и зоопарках, его именем названы восемь видов и подвидов животных.

Стоит познакомиться с творчеством Даррелла, и в ближайшее время не придется задаваться вопросом «Что почитать?». Также в экзотариуме пройдет тематический квест, а с некоторыми из животных-героев книг можно будет познакомиться поближе и даже погладить!

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум
Тула, улица Октябрьская, 26
29 апреля 2017, суббота
11:30
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30 апреля 2017, воскресенье
11:30
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1 мая 2017, понедельник
11:30
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