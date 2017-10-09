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Знакомьтесь, журавли

Знакомьтесь, журавли

Лаборатория природы Куликова поля приглашает на новое интерактивное занятие.

На этот раз в гостях у музея — специалисты питомника редких видов журавлей Окского государственного заповедника и Рабочая группа по журавлям Евразии. Ученые познакомят с особенностями этих удивительных птиц, расскажут о своей работе по разведению журавлей.

В Тулу орнитологи приедут не с пустыми руками. Заглянув в «журавлиный чемоданчик», можно узнать, без каких предметов и костюмов не выкормить журавлят, чтобы потом выпустить в дикую природу.

Запись у администратора обязательна, телефон: +7 4872 36 16 63. Количество мест ограниченно.

Стоимость билета — 100 рублей.

 

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
11 ноября 2017, суббота
15:00
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