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Зимняя фантазия

Зимняя фантазия

В ближайшую субботу в мастерской музея посетители вновь обратятся к технике джутовая филигрань. Она удивительно проста и эффектна, связана с искусством работы по металлу. Однако в качестве материала здесь выступает джутовый шпагат, а не металлическая проволока.

О джутовой филиграни посетителям музея расскажет народный мастер России Екатерина Зернова. Чтобы освоить ее, не требуется использование особых инструментов и долгое обучение. Полученные знания посетители применят на практике – украсят подсвечник к Новому году.

Стоимость билета – 100 рублей.

Полное расписание предновогодних мастер-классов в музее - на сайте «Тульских древностей».

Подробная информация по телефону: 36-16-63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
9 декабря 2017, суббота
17:00
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