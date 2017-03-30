Художественный музей приглашает на интерактивную программу «Жаворонки».

Жаворонок традиционно символизирует весну, юность и радость. Считалось, что жаворонок приносит на своих крыльях весну. Есть интересные народные обычаи, связанные с этой птичкой.

Интерактивное занятие «Жаворонки» в Тульском областном художественном музее входит в цикл «Народные праздники». На нём наши музейные педагоги в игровой форме познакомят детей с весенними народными праздниками и обрядами.

На занятии увлекательный рассказ чередуется с подвижными играми, что позволяет детям не утомляться и лучше усваивать материал. Также в рамках программы ребята увидят кукольный спектакль по сказке Алексея Толстого «Кикимора» и сами сделают символ весны — птичку.

Занятие проводится по предварительной записи по телефону 35−40−96

Стоимость участия в мероприятии — 100 Р.