Земли Верхнего Поочья

Новая лекция кандидата исторических наук, доцента Александра Владимировича Шекова посвящена истории наших земель в один из наименее изученных периодов, когда они находились в составе Великого княжества Литовского.

Разгром ордынцев литовским великим князем Ольгердом осенью 1363 года в сражении на Синих Водах (приток Южного Буга) привел к вхождению в состав Великого княжества Литовского и Русского Киевской земли и Чернигово-Северщины. К 1370 году Ольгерд распространил свою власть и на восточные земли бывшего Черниговского княжества, расположенные в Верхнем Поочье. Некоторые из верховских князей стали его вассалами. Однако в 1368 — 1372 годах Литва столкнулась с Москвой, также собиравшей вокруг себя русские земли, и в последней четверти XIV века в Верхнем Поочье стало доминировать влияние московских великих князей — Дмитрия Ивановича и его сына Василия.

Однако после смерти великого князя Василия Дмитриевича в 1425 году его тесть литовский великий князь Витовт Кейстутьевич становится к осени 1427 года, по сути, верховным сюзереном всех русских земель. Вассальные договоры с Витовтом заключают князья Одоевские и Воротынские, под его власть переходит Тула, в Мценске возникает литовское наместничество. Новосильско-Одоевская земля, Мценск, Любуцк, Опаков до конца XV — начала XVI века были частью Великого княжества Литовского и Русского. Ряд интересных свидетельств письменных источников, археологические находки в какой-то мере освещают этот интересный период в истории земель современных Тульской, Калужской и Орловской областей России.

Цена билета — 100 Р.