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Загадки Тульского кремля. Продолжение

Загадки Тульского кремля. Продолжение

Научный сотрудник музея «Куликово поле» Игорь Геннадьевич Бурцев продолжает раскрывать некоторые загадки, связанные с Тульским кремлем.

Пять столетий назад на левом берегу реки Упы при впадении в нее реки Тулы (Тулицы) был возведен каменный кремль. Кремль — краса и гордость не только Тулы, но и всей России, одна из немногих полностью сохранившихся крепостей. Но такова уж судьба тульского края, вечно находящегося на границе природных зон, культур и государств, что даже этот достоверный факт вызывает множество вопросов.

За двести с лишним лет опубликовано большое количество историко-краеведческой литературы, посвященной Тульскому кремлю и Туле. Однако, как писал некогда тульский архитектор А. Шевчук, «порой неправильно понятый текст, поверхностно, неглубоко и наскоро просмотренный материал приводит к скоропалительным выводам, историческому софизму и прочим глупостям, которые, увы, нередко публикуют». В век цифровых технологий количество таких нелепостей в публикациях только увеличивается, хотя большинство из них было придумано еще в XVIII — XIX веках просто потому, что историческая наука тогда делала первые шаги, а у историков не было в распоряжении необходимых источников.

Цена билета — 100 рублей.

Подробная информация по телефону: 8 (4872) 36-16-63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
23 ноября 2017, четверг
17:00
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