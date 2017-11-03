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Загадки старинной мебели

Загадки старинной мебели

В экспозиции музея туляки и гости города смогут увидеть открытыми столы, столики и бюро ушедших веков!

Представленные предметы некогда украшали интерьеры дорогих дворянских и купеческих домов. Каждая вещь создавалась по индивидуальному заказу, украшалась декоративными элементами, бронзовыми накладками. Внешний облик этих предметов — ни для кого не секрет, а вот как выглядит их внутреннее убранство — маленькая тайна, которую вы сможете раскрыть сами на интерактивной экскурсии «Загадки старинной мебели».

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
22 ноября 2017, среда
18:00
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