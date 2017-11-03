Загадки старинной мебели
В экспозиции музея туляки и гости города смогут увидеть открытыми столы, столики и бюро ушедших веков!
Представленные предметы некогда украшали интерьеры дорогих дворянских и купеческих домов. Каждая вещь создавалась по индивидуальному заказу, украшалась декоративными элементами, бронзовыми накладками. Внешний облик этих предметов — ни для кого не секрет, а вот как выглядит их внутреннее убранство — маленькая тайна, которую вы сможете раскрыть сами на интерактивной экскурсии «Загадки старинной мебели».
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
22 ноября 2017, среда
18:00