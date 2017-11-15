Дом-музей В. В. Вересаева состоится литературно-музыкальная гостиная «Встреча друзей».

Встреча посвящена 13-летию со дня образования областного музейно-литературного объединения «Муза».

Литературное объединение «Муза» было создано при Доме-музее В. В. Вересаева в качестве инновационного музейного проекта. Спецификой проекта стало полноценное, разноплановое творческое самовыражение участников через восприятие и анализ двух составляющих русской культуры — историю и литературу. Сначала в 2004 году в Доме-музее В. В. Вересаева был организован кружок для школьников — тех, кто любит литературу, и кто сам пробует свои силы в литературном творчестве. Два года с учащимися проводились занятия по стихосложению, молодые авторы знакомились с разными литературными жанрами. В 2006 году на базе кружка было создано литературное объединение «Муза», презентация которого прошла в гостиной Дома-музея В. В. Вересаева . Сейчас «Муза» является активным участником литературной и культурной жизни города. «Музовцы» организовывают и проводят общегородские и межрегиональные литературные мероприятия, являются лауреатами литературных конкурсов Тулы и Москвы. Произведения молодых авторов можно увидеть на страницах литературных альманахов Тульской области, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга. В 2009 году объединение приобрело характер областного, так как к тульским авторам присоединились творческие люди из городов Щекино, Киреевск, Узловая, Ясногорск и других.

На литературно-музыкальной гостиной состоятся выступления современных тульских поэтов, авторов лито «Муза».