Всё о сыре

Посетив мастер-класс, вы не только узнаете о происхождении и полезных свойствах этого продукта, но и сможете попробовать его различные сорта. Вас научат оформлять сырную тарелку и расскажут, как правильно подавать сыр к столу.

Есть на свете продукты поразительно вкусные, есть — удивительно полезные. И хотя первое не так уж часто сочетается со вторым, счастливые совпадения все же бывают. Сыр — одно из наиболее удачных совпадений. Он производится практически во всем мире и насчитывает множество разновидностей. Некоторые из сортов сыра можно считать поистине легендарными — не только из-за их вкуса, но и благодаря связанным с ними историям. Так, согласно легенде, сыр бри — любимый сыр французских королей — привел одного из них на эшафот.

Президенту Франции Шарлю де Голлю принадлежит фраза «Как можно управлять страной, в которой 246 видов сыра?» О том, какие страны, кроме Франции, славящейся своими гастрономическими традициями, являются производителями самых лучших сыров, мы также сможем поговорить в ходе мастер-класса.

Обсудить свои впечатления гости смогут за чайным столом, который будет сервирован для дегустации сыра. Также в программу вечера включено выступление воспитанников детской театральной студии «Полянка», которые прочтут стихи и сыграют маленький спектакль по русской народной сказке «Липунюшка». После мастер-класса все желающие смогут посетить выставку «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат» с экскурсией (стоимость билета — 45 рублей).

Ведущая — Татьяна Ивановна Надеинская.

Вход по билетам. Стоимость билетов — 700 рублей. Билеты можно приобрести в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, д. 12), режим работы: вторник — воскресенье 11.00 — 19.00, выходной — понедельник.

Справки по телефонам: 47−35−80, 8−905−622−82−35