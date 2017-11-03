Великие русские художники
Тульский областной художественный музей приглашает на увлекательную экскурсию, которая познакомит с коллекцией русского искусства, представленной в экспозиции музея. Зрители смогут увидеть работы таких прославленных мастеров XVII — XX веков, как
Экскурсия познакомит также с произведениями русского декоративно-прикладного искусства из стекла, фарфора, керамики, дерева, выполненными народными и профессиональными мастерами.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
8 ноября 2017, среда
18:00