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Великие русские художники

Великие русские художники

Тульский областной художественный музей приглашает на увлекательную экскурсию, которая познакомит с коллекцией русского искусства, представленной в экспозиции музея. Зрители смогут увидеть работы таких прославленных мастеров XVII — XX веков, как В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, А. А. Иванов, И. К. Айвазовский, И. И. Шишкин, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Д. Поленов, В. А. Серов, П. П. Кончаловский, А. В. Лентулов и других.

Экскурсия познакомит также с произведениями русского декоративно-прикладного искусства из стекла, фарфора, керамики, дерева, выполненными народными и профессиональными мастерами.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
8 ноября 2017, среда
18:00
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