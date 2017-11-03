Великие русские художники

Тульский областной художественный музей приглашает на увлекательную экскурсию, которая познакомит с коллекцией русского искусства, представленной в экспозиции музея. Зрители смогут увидеть работы таких прославленных мастеров XVII — XX веков, как В. Л. Боровиковский , В. А. Тропинин , А. А. Иванов , И. К. Айвазовский , И. И. Шишкин , И. Е. Репин , В. И. Суриков , В. Д. Поленов , В. А. Серов , П. П. Кончаловский , А. В. Лентулов и других.

Экскурсия познакомит также с произведениями русского декоративно-прикладного искусства из стекла, фарфора, керамики, дерева, выполненными народными и профессиональными мастерами.