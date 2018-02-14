В простую форму вписан дух победы...

Крепости и укрепления неизменно сопровождали человечество с древних времен. С течением времени менялись архитектурные стили, привносились новые элементы, создавались новые техники строительства. Своя крепость есть и в Туле.

Тульская крепость — образец уникального сочетания русских и европейских традиций оборонного зодчества. Приглашаем на лекцию, посвященную традициям фортификационной архитектуры эпохи Возрождения, а также их влиянию на строительство Тульского кремля. На его примере посетителям будут показаны основные тенденции в развитии оборонительных сооружений во время бурного развития огнестрельного оружия и появления новых архитектурных техник.

Вход свободный