Украшение из проволоки
В ноябре завсегдатаев творческой мастерской в музее «Тульские древности» ждут новые задачи: работа с металлизированными материалами в духе выставки «Мир металла» и создание еще одного обитателя Куликова поля в технике сухого валяния. Начало встреч — в 17.00.
Изготовление бижутерии стало одним из самых распространённых видов творчества. На мастер-классе участники создадут эксклюзивное украшение — серьги или кулон.
Занятия проведёт Екатерина Зернова.
Стоимость билета — 100 рублей.
Подробная информация и запись по телефону: +7 4872 36 16 63.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
18 ноября 2017, суббота
17:00