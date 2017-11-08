Украшение из проволоки

В ноябре завсегдатаев творческой мастерской в музее «Тульские древности» ждут новые задачи: работа с металлизированными материалами в духе выставки «Мир металла» и создание еще одного обитателя Куликова поля в технике сухого валяния. Начало встреч — в 17.00.

Изготовление бижутерии стало одним из самых распространённых видов творчества. На мастер-классе участники создадут эксклюзивное украшение — серьги или кулон.

Занятия проведёт Екатерина Зернова.

Стоимость билета — 100 рублей.

Подробная информация и запись по телефону: +7 4872 36 16 63.