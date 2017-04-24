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Творческая мастерская: катаные свечи из натуральной вощины

Творческая мастерская: катаные свечи из натуральной вощины

Дом-музей В. В. Вересаева продолжает цикл мероприятий «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» и, завершая пасхальные праздники, предлагает поучаствовать в мастер-классе по изготовлению катаных свечей из натуральной вощины.

Напомним, что главным организатором и вдохновителем проекта является тульский мастер Наталия Томенчук. «Я счастливый человек, потому что только у счастливых людей хобби становится профессией. Я с детства любила рукодельничать: сначала просто шила и вязала, потом начала шить игрушки, потом увлеклась декупажем, декором и имитациями и разного рода поделками», — рассказывает о себе Наталья. На протяжении нескольких лет она проводит различные мастер-классы. Основной целью своих занятий считает не только научить человека рукоделию, но и показать, что для изготовления красивых и нужных вещей совершенно не нужны большие затраты, ведь основой для творчества могут стать подручные материалы.

250 Р.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
29 апреля 2017, суббота
15:00
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