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Ткачество

Ткачество

Предлагаем вашему вниманию полный курс по ткачеству от народного мастера РФ Екатерины Зерновой.

Не упустите уникальную возможность освоить множество технологий: от простых способов плетения до узорного браного ткачества. Курс состоит из показательных мастер-классов (ткачество на ниту, работа с ткацким станом) и образовательных лекций (о создании реплик тканых изделий, об эволюции инструментов для ткачества). Каждый мастер-класс является самостоятельным занятием. Детям до 6 лет желательно участвовать в сопровождении родителей. Цикл включает в себя 25 мастер-классов.

На занятия требуется предварительная запись по телефону 56−09−92.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
30 апреля 2017, воскресенье
14:00
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