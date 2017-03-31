Предлагаем вашему вниманию полный курс по ткачеству от народного мастера РФ Екатерины Зерновой.

Не упустите уникальную возможность освоить множество технологий: от простых способов плетения до узорного браного ткачества. Курс состоит из показательных мастер-классов (ткачество на ниту, работа с ткацким станом) и образовательных лекций (о создании реплик тканых изделий, об эволюции инструментов для ткачества). Каждый мастер-класс является самостоятельным занятием. Детям до 6 лет желательно участвовать в сопровождении родителей. Цикл включает в себя 25 мастер-классов.

На занятия требуется предварительная запись по телефону 56−09−92.