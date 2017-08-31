Театральная студия Выставочного зала
Театральная студия интересна тем, что объединяет в себе несколько направлений: помимо основ актёрского мастерства, здесь проходит изучение основ сценического движения (азы танца и пластики), а также сценической речи. Актёрские тренинги развивают внимание, память, фантазию, воображение, занятия пластикой позволяют свободно владеть своим телом и выражать свои мысли и чувства через движение, сценическая речь дарит хорошую дикцию.
Стоимость занятий: 960 рублей в месяц. Подробная информация о датах и времени проведения мастер-классов по телефону: 56−09−92.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
31 августа 2017, четверг
10:00
1 сентября 2017, пятница
10:00
2 сентября 2017, суббота
10:00
3 сентября 2017, воскресенье
10:00
4 сентября 2017, понедельник
10:00
5 сентября 2017, вторник
10:00
6 сентября 2017, среда
10:00
7 сентября 2017, четверг
10:00
8 сентября 2017, пятница
10:00
9 сентября 2017, суббота
10:00
10 сентября 2017, воскресенье
10:00
11 сентября 2017, понедельник
10:00
12 сентября 2017, вторник
10:00
13 сентября 2017, среда
10:00
14 сентября 2017, четверг
10:00
15 сентября 2017, пятница
10:00
16 сентября 2017, суббота
10:00
17 сентября 2017, воскресенье
10:00
18 сентября 2017, понедельник
10:00
19 сентября 2017, вторник
10:00
20 сентября 2017, среда
10:00