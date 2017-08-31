Театральная студия Выставочного зала

Театральная студия интересна тем, что объединяет в себе несколько направлений: помимо основ актёрского мастерства, здесь проходит изучение основ сценического движения (азы танца и пластики), а также сценической речи. Актёрские тренинги развивают внимание, память, фантазию, воображение, занятия пластикой позволяют свободно владеть своим телом и выражать свои мысли и чувства через движение, сценическая речь дарит хорошую дикцию.

Стоимость занятий: 960 рублей в месяц. Подробная информация о датах и времени проведения мастер-классов по телефону: 56−09−92.