17 декабря все желающие приглашаются принять участие в спектакле. Мероприятие пройдёт при поддержке уникального проекта БАРАБАН и Анастасии Куклиной.

«Театр. На вынос» — это перформативная акция на грани социально-документального театра и стрит-арта, свободно рождающаяся в ландшафтах города, здесь и сейчас.

Концепция: режиссер создает один новый спектакль с новым героем — обычным прохожим, которого встретит на улице города. Каждый спектакль будет показан в разных городских пространствах только один раз, а зрители узнают информацию о месте, времени и герое в социальных сетях (официальная группа в Вконтакте, Facebook) за несколько часов до встречи.

Команда: Алексей Ершов — автор идеи и режиссер.

Мария Францева — продюсер проекта.

Анастасия Куклина — куратор проекта в Туле.