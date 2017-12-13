Театр. На вынос
17 декабря все желающие приглашаются принять участие в спектакле. Мероприятие пройдёт при поддержке уникального проекта БАРАБАН и Анастасии Куклиной.
«Театр. На вынос» — это перформативная акция на грани социально-документального театра и стрит-арта, свободно рождающаяся в ландшафтах города, здесь и сейчас.
Концепция: режиссер создает один новый спектакль с новым героем — обычным прохожим, которого встретит на улице города. Каждый спектакль будет показан в разных городских пространствах только один раз, а зрители узнают информацию о месте, времени и герое в социальных сетях (официальная группа в Вконтакте, Facebook) за несколько часов до встречи.
Команда: Алексей Ершов — автор идеи и режиссер.
Мария Францева — продюсер проекта.
Анастасия Куклина — куратор проекта в Туле.