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Театр. На вынос

Театр. На вынос

17 декабря все желающие приглашаются принять участие в спектакле. Мероприятие пройдёт при поддержке уникального проекта БАРАБАН и Анастасии Куклиной.

«Театр. На вынос» — это перформативная акция на грани социально-документального театра и стрит-арта, свободно рождающаяся в ландшафтах города, здесь и сейчас. 

Концепция: режиссер создает один новый спектакль с новым героем — обычным прохожим, которого встретит на улице города. Каждый спектакль будет показан в разных городских пространствах только один раз, а зрители узнают информацию о месте, времени и герое в социальных сетях (официальная группа в Вконтакте, Facebook) за несколько часов до встречи.

Команда: Алексей Ершов — автор идеи и режиссер.

Мария Францева — продюсер проекта.

Анастасия Куклина — куратор проекта в Туле.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
17 декабря 2017, воскресенье
18:00
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