Тарелка к новогоднему столу
Познакомьтесь с техникой обратного декупажа на мастер-классе в художественном музее. Вы сможете самостоятельно украсить стеклянную тарелку своими руками для новогоднего стола или в подарок!
Можно прийти со своей стеклянной прозрачной тарелкой без узоров или выкупить заготовку (тарелку) на занятии. Стоимость тарелки — 50 рублей.
Стоимость занятия: взрослые — 200 рублей, дети — 100 рублей.
Количество мест ограничено! Участие по предварительной записи по телефону 35−40−53
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
6 декабря 2017, среда
18:00