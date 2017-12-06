Тарелка к новогоднему столу

Познакомьтесь с техникой обратного декупажа на мастер-классе в художественном музее. Вы сможете самостоятельно украсить стеклянную тарелку своими руками для новогоднего стола или в подарок!

Можно прийти со своей стеклянной прозрачной тарелкой без узоров или выкупить заготовку (тарелку) на занятии. Стоимость тарелки — 50 рублей.



Стоимость занятия: взрослые — 200 рублей, дети — 100 рублей.



Количество мест ограничено! Участие по предварительной записи по телефону 35−40−53