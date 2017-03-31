афиша
афиша
Регистрация
Сухое валяние

Сухое валяние

Начинает свою работу цикл мастер-классов по сухому валянию для всех желающих.

Валяние из шерсти было известно с древнейших времён, но не теряет оно актуальности и сегодня: появляются новые креативные решения, используются современные материалы. Можно создать из шерсти тёплую одежду, милую игрушку или оригинальное украшение. Каждый мастер-класс в Выставочном зале посвящён новой теме. Детям до 6 лет желательно участвовать вместе со взрослыми.

Продолжительность 1,5 – 2 часа. Все необходимые материалы предоставляются.

На занятия требуется предварительная запись по телефону 56-09-92.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
29 апреля 2017, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика