Сухое валяние

Начинает свою работу цикл мастер-классов по сухому валянию для всех желающих.

Валяние из шерсти было известно с древнейших времён, но не теряет оно актуальности и сегодня: появляются новые креативные решения, используются современные материалы. Можно создать из шерсти тёплую одежду, милую игрушку или оригинальное украшение. Каждый мастер-класс в Выставочном зале посвящён новой теме. Детям до 6 лет желательно участвовать вместе со взрослыми.

Продолжительность 1,5 – 2 часа. Все необходимые материалы предоставляются.

На занятия требуется предварительная запись по телефону 56-09-92.