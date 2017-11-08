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Сокровища Демидовых

Сокровища Демидовых

Историко-мемориальный музей Демидовых приглашает на мультимедийную лекцию «Сокровища Демидовых».

Туляков и гостей города ждёт рассказ и мультимедийный показ принадлежавших представителям прославленной династии Демидовых уникальных вещей. Среди них такие предметы, как серебряные кресты XVII — нач. XVIII вв., украшенные цветными эмалями, ювелирные изделия со вставками из драгоценных камней, а также редкие изображения Николо-Зарецкой (Демидовской) церкви конца XIX — начала XX вв., фрагменты археологических отчётов. Некоторые из вещей, показанные в ходе мультимедийной лекции, можно будет увидеть в экспозиции музея.

Стоимость участия в мероприятии — 70 руб.

Где и когда?
Историко-мемориальный музей Демидовых
9 ноября 2017, четверг
19:00
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18 ноября 2017, суббота
19:00
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