Историко-мемориальный музей Демидовых приглашает на мультимедийную лекцию «Сокровища Демидовых».

Туляков и гостей города ждёт рассказ и мультимедийный показ принадлежавших представителям прославленной династии Демидовых уникальных вещей. Среди них такие предметы, как серебряные кресты XVII — нач. XVIII вв., украшенные цветными эмалями, ювелирные изделия со вставками из драгоценных камней, а также редкие изображения Николо-Зарецкой (Демидовской) церкви конца XIX — начала XX вв., фрагменты археологических отчётов. Некоторые из вещей, показанные в ходе мультимедийной лекции, можно будет увидеть в экспозиции музея.

Стоимость участия в мероприятии — 70 руб.