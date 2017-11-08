Сокровища Демидовых
Историко-мемориальный музей Демидовых приглашает на мультимедийную лекцию «Сокровища Демидовых».
Туляков и гостей города ждёт рассказ и мультимедийный показ принадлежавших представителям прославленной династии Демидовых уникальных вещей. Среди них такие предметы, как серебряные кресты XVII — нач. XVIII вв., украшенные цветными эмалями, ювелирные изделия со вставками из драгоценных камней, а также редкие изображения Николо-Зарецкой (Демидовской) церкви конца XIX — начала XX вв., фрагменты археологических отчётов. Некоторые из вещей, показанные в ходе мультимедийной лекции, можно будет увидеть в экспозиции музея.
Стоимость участия в мероприятии — 70 руб.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 9
9 ноября 2017, четверг
19:00
18 ноября 2017, суббота
19:00