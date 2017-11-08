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Секреты вышивки

Секреты вышивки

Традиционно в ноябре отмечается Всемирный день рукоделия. Отдавая дань этому замечательному празднику, Музей П. Н. Крылова приглашает взрослых и детей на серию мастер-классов, посвященных вышивке.

Искусство вышивания имеет многовековую историю. Его возникновение относится к эпохе первобытной культуры и связано с появлением первого стежка при шитье одежды из шкур животных. В наши дни этот вид рукоделия не теряет актуальности и продолжает быть популярным.

Первые два мастер-класса состоятся 11 и 18 ноября в 13:30. Занятия познакомят с секретами вышивки, а также позволят участникам попробовать свои силы в этом интересном, старинном рукоделии.

Стоимость участия в мастер-классах — 100 рублей.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
11 ноября 2017, суббота
13:30
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18 ноября 2017, суббота
13:30
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