Секреты вышивки

Традиционно в ноябре отмечается Всемирный день рукоделия. Отдавая дань этому замечательному празднику, Музей П. Н. Крылова приглашает взрослых и детей на серию мастер-классов, посвященных вышивке.

Искусство вышивания имеет многовековую историю. Его возникновение относится к эпохе первобытной культуры и связано с появлением первого стежка при шитье одежды из шкур животных. В наши дни этот вид рукоделия не теряет актуальности и продолжает быть популярным.

Первые два мастер-класса состоятся 11 и 18 ноября в 13:30. Занятия познакомят с секретами вышивки, а также позволят участникам попробовать свои силы в этом интересном, старинном рукоделии.

Стоимость участия в мастер-классах — 100 рублей.