Секреты вышивки
Традиционно в ноябре отмечается Всемирный день рукоделия. Отдавая дань этому замечательному празднику, Музей
Искусство вышивания имеет многовековую историю. Его возникновение относится к эпохе первобытной культуры и связано с появлением первого стежка при шитье одежды из шкур животных. В наши дни этот вид рукоделия не теряет актуальности и продолжает быть популярным.
Первые два мастер-класса состоятся 11 и 18 ноября в 13:30. Занятия познакомят с секретами вышивки, а также позволят участникам попробовать свои силы в этом интересном, старинном рукоделии.
Стоимость участия в мастер-классах — 100 рублей.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
11 ноября 2017, суббота
13:30
18 ноября 2017, суббота
13:30